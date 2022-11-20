Врач объяснила, как избежать сезонного обострения заболеваний

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что нужно делать людям с хроническими заболеваниями, чтобы избежать их сезонного обострения.

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По словам эксперта, растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обостряются хронические патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, мочевыделительной и нервной систем.

«Климатические перемены могут привести к нарушению вегетативного баланса, изменению гормонального фона, снижению уровня иммунной защиты и замедлению обмена веществ. В таких условиях для рецидива хронических болезней достаточно даже незначительного и непродолжительного негативного воздействия», — объяснила Екатерина Демьяновская.

Врач рекомендует тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, есть чаще, но небольшими порциями, а также исключить фастфуд, алкоголь и жирную пищу.

Для профилактики рецидивов заболеваний опорно-двигательного аппарата Екатерина Демьяновская советует регулярно заниматься специальной гимнастикой, носить удобную обувь с ортопедческими стельками.

Также стоит проверять артериальное давление и принимать препараты, регулирующие его.