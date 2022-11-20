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14 часов назад

Педиатр Липилин объяснил, почему один из близнецов может быть слабее другого

Мира Маркина

Будет ли один ребенок при рождении двойни или тройни слабее, зависит от того, как дети получали питание в утробе матери. Об этом в интервью "Газете.ру" рассказал педиатр Артемий Липилин.

Врач объяснил, почему один из близнецов может быть слабее
Фото: РамблерРамблер

По словам эксперта, дети, которые развиваются в одной плаценте, получают одинаковое питание. Такие близнецы растут в одном темпе.

Проблемы с развитием чаще возникают в случае, если плоды получают полезные микроэлементы из двух разных плацент.

"Многоплодная беременность высшим приматам, в том числе и людям, не свойственна, поэтому, если детям приходится делить одну "спальню", но при этом они питаются из разных плацент, есть риск, что одна из них будет развита слабее", — объяснил врач.

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Педиатр отметил, что дети, получавшие меньше питания в утробе матери, после рождения медленнее набирают вес, позже начинают сидеть, вставать и ходить. Также они могут чаще и тяжелее болеть.

Лилин уточнил, что эти проблемы чаще всего временные и проходят по мере взросления.

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