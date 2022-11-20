Врач объяснил, почему один из близнецов может быть слабее

Будет ли один ребенок при рождении двойни или тройни слабее, зависит от того, как дети получали питание в утробе матери. Об этом в интервью "Газете.ру" рассказал педиатр Артемий Липилин.

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По словам эксперта, дети, которые развиваются в одной плаценте, получают одинаковое питание. Такие близнецы растут в одном темпе.

Проблемы с развитием чаще возникают в случае, если плоды получают полезные микроэлементы из двух разных плацент.

"Многоплодная беременность высшим приматам, в том числе и людям, не свойственна, поэтому, если детям приходится делить одну "спальню", но при этом они питаются из разных плацент, есть риск, что одна из них будет развита слабее", — объяснил врач.

Педиатр отметил, что дети, получавшие меньше питания в утробе матери, после рождения медленнее набирают вес, позже начинают сидеть, вставать и ходить. Также они могут чаще и тяжелее болеть.

Лилин уточнил, что эти проблемы чаще всего временные и проходят по мере взросления.

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