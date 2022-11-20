Врач рассказал о пользе кефира для снижения давления

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напиток, употребление которого может снижать артериальное давление. Об этом он заявил на одном из федеральных каналов.

Фото: СОВА СОВА

По словам врача, кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору. Также при постоянном его применении человек воспроизводит хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды, что позитивно влияет на организм.