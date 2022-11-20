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14 часов назад

Врач рассказал о пользе кефира для снижения давления

СОВА

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напиток, употребление которого может снижать артериальное давление. Об этом он заявил на одном из федеральных каналов.

Врач рассказал о пользе кефира для снижения давления
Фото: СОВАСОВА

По словам врача, кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору. Также при постоянном его применении человек воспроизводит хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды, что позитивно влияет на организм.

Гинзбург подчеркнул, что некоторые бактерии встречаются только в кефире. Кроме того, употребление кефира способствует росту числа "хороших" бактерий в организме и снижению числа "плохих", известных еще как факультативные бактерии. Это помогает снизить вероятность возникновения воспалений и развития гипертонии. Ранее кардиолог рассказала, каким продуктом можно заменить дорогостоящую рыбу, чтобы позаботиться о здоровье сердца.

Новости,Михаил Гинзбург,
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