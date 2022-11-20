Врач рассказал о пользе кефира для снижения давления

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напиток, употребление которого может снижать артериальное давление. Об этом он заявил на одном из федеральных каналов.
По словам врача, кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору. Также при постоянном его применении человек воспроизводит хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды, что позитивно влияет на организм.
Гинзбург подчеркнул, что некоторые бактерии встречаются только в кефире. Кроме того, употребление кефира способствует росту числа "хороших" бактерий в организме и снижению числа "плохих", известных еще как факультативные бактерии. Это помогает снизить вероятность возникновения воспалений и развития гипертонии. Ранее кардиолог рассказала, каким продуктом можно заменить дорогостоящую рыбу, чтобы позаботиться о здоровье сердца.