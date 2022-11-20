Боль в спине может указывать на рак

Важно следить за своим здоровьем и обращать внимание на неприятные ощущения, которые могут сигнализировать о серьезных нарушениях.

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Издание Daily Express сообщает, что боль в спине может указывать сразу на несколько видов онкологии.

Этот симптом иногда сигнализирует о развитии рака мочевого пузыря. Стоит обратиться к врачу, если отмечаются частые позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся выделением крови.

Иногда боль в спине указывает на рак позвоночника. При таком заболевании часто фиксируются и следующие симптомы: онемение, слабость и плохая координация рук и ног, а также их паралич.

Иногда неприятные ощущения в спине сигнализируют о развитии рака легких. Важно обратиться к врачу, если дополнительно появляются кашель с кровью и постоянная одышка.