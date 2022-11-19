Кардиолог раскрыл причину ишемической болезни сердца

Кардиолог Филипп Палеев в беседе с "Мослентой" назвал причину возникновения ишемической болезни сердца.
По словам эксперта, ключевым фактором развития данного недуга является атеросклероз, то есть изменение сосудов, поражение слизистой и эндотелия сосудов во всем организме. Палеев также отметил, что ишемическая болезнь нередко развивается с возрастом:
"Чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него развивается поражение сосудов, нередко приводящее к нехватке кислорода в сердце и, соответственно, ишемической болезни сердца, которая может закончиться инфарктом".
Медик отметил, что в последнее время болезнь "молодеет": первые проявления инфаркта миокарда возникают у пациентов в возрасте 35-40 лет.
При этом в двух случаях из трех недуг поражает мужчин. Однако после 65 лет частота развития ишемической болезни у мужчин и женщин примерно одинакова, подчеркнул Палеев.
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