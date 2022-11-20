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12 часов назад

Россиян предупредили об активном распространении свиного гриппа

РИА "ФедералПресс"иещё 4

В 2022 году врачи сталкиваются с ростом числа случаев свиного гриппа. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.

Россиян предупредили о распространении свиного гриппа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В эпидемический сезон текущего года грипп протекает без тяжелых осложнений. Но очень тревжит рост свиного гриппа, который вызван вирусом гриппа А, и нарастающая интенсивность вируса гриппа B, которая больше, чем в прошлые годы», – говорит Елена Малинникова.

Эксперт уточняет, что грипп B значительно вырос в общей структуре всех вирусов гриппа. Сейчас грипп В в плане эпидемической значимости встает на один уровень с гриппом А. Малинникова рекомендует проводить вакцинацию четырехвалентными вакцинами, которые уже включают в себя белки штаммов вируса А, а также вируса В. Такие прививки уже давно пора «вводить в практику», чтобы укреплять иммунитет людей к этим заболеваниям, считает эксперт.

«Клинические проявления, которые вызывает грипп типа B и типа А, схожи. Отличить их по симптомам без диагностики лабораторий очень сложно. Грипп B может проходить так же тяжело, как и грипп А», – уточняет Елена Малинникова.

Врач отмечает, что в этом эпидемиологическом сезоне гриппом одновременно заболевали взрослые и дети, хотя раньше малыши первые подхватывали заболевание, пишет «ТАСС». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что свиной грипп по симптоматике напоминает коронавирус. Специалисты рекомендуют забыть о самолечении, так как только врач может отличить друг от друга эти заболевания, которые требуют разной терапии.

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