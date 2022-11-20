Россиян предупредили о распространении свиного гриппа

«В эпидемический сезон текущего года грипп протекает без тяжелых осложнений. Но очень тревжит рост свиного гриппа, который вызван вирусом гриппа А, и нарастающая интенсивность вируса гриппа B, которая больше, чем в прошлые годы», – говорит Елена Малинникова.

Эксперт уточняет, что грипп B значительно вырос в общей структуре всех вирусов гриппа. Сейчас грипп В в плане эпидемической значимости встает на один уровень с гриппом А. Малинникова рекомендует проводить вакцинацию четырехвалентными вакцинами, которые уже включают в себя белки штаммов вируса А, а также вируса В. Такие прививки уже давно пора «вводить в практику», чтобы укреплять иммунитет людей к этим заболеваниям, считает эксперт.