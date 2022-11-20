Россиян предупредили о распространении свиного гриппа

В 2022 году врачи сталкиваются с ростом числа случаев свиного гриппа. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.
«В эпидемический сезон текущего года грипп протекает без тяжелых осложнений. Но очень тревжит рост свиного гриппа, который вызван вирусом гриппа А, и нарастающая интенсивность вируса гриппа B, которая больше, чем в прошлые годы», – говорит Елена Малинникова.
Эксперт уточняет, что грипп B значительно вырос в общей структуре всех вирусов гриппа. Сейчас грипп В в плане эпидемической значимости встает на один уровень с гриппом А. Малинникова рекомендует проводить вакцинацию четырехвалентными вакцинами, которые уже включают в себя белки штаммов вируса А, а также вируса В. Такие прививки уже давно пора «вводить в практику», чтобы укреплять иммунитет людей к этим заболеваниям, считает эксперт.
«Клинические проявления, которые вызывает грипп типа B и типа А, схожи. Отличить их по симптомам без диагностики лабораторий очень сложно. Грипп B может проходить так же тяжело, как и грипп А», – уточняет Елена Малинникова.
Врач отмечает, что в этом эпидемиологическом сезоне гриппом одновременно заболевали взрослые и дети, хотя раньше малыши первые подхватывали заболевание, пишет «ТАСС». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что свиной грипп по симптоматике напоминает коронавирус. Специалисты рекомендуют забыть о самолечении, так как только врач может отличить друг от друга эти заболевания, которые требуют разной терапии.