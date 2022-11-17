Названы 5 симптомов рака "последнего года жизни" онкобольных

Журнал Journal of Pain and Symptom Management, опираясь на исследование ученых, перечислил пять признаков, по которым можно определить, что онкобольному осталось жить всего один год.

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Ученые в течение длительного времени наблюдали за группой онкобольных и фиксировали изменения их здоровья в лучшую или же худшую сторону.

Так, по словам экспертов, среди основных симптомов можно выделить утомляемость, одышку, кашель, боль и слабость. Все эти признаки напрямую связаны с локализацией рака, депрессивной симптоматикой и зависимостью от повседневной деятельности.