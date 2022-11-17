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53 минуты назад

Ученые назвали 5 симптомов рака "последнего года жизни" онкобольных

Мария Иглина

Журнал Journal of Pain and Symptom Management, опираясь на исследование ученых, перечислил пять признаков, по которым можно определить, что онкобольному осталось жить всего один год.

Названы 5 симптомов рака "последнего года жизни" онкобольных
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые в течение длительного времени наблюдали за группой онкобольных и фиксировали изменения их здоровья в лучшую или же худшую сторону.

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Так, по словам экспертов, среди основных симптомов можно выделить утомляемость, одышку, кашель, боль и слабость. Все эти признаки напрямую связаны с локализацией рака, депрессивной симптоматикой и зависимостью от повседневной деятельности.

Наблюдения также показали, что при этом пациенты не растеряли свои когнитивные функции. Лица с психологическими расстройствами не принимали участия в исследовании.

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