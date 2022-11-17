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2 часа назад

Половина россиян продолжают работать даже при простуде

Мария Иглина

Большинство россиян (54%) при появлении симптомов простуды и гриппа продолжают работать, но, чувствуя недомогание, обращаются к врачу. Остальные сразу берут больничные листы. Такие результаты получили СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросив 6 тыс. интернет-пользователей со всей России.

Половина россиян продолжают работать даже при простуде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Основная часть респондентов (95%) лечатся дома самостоятельно, но 45% всё-таки обращаются к врачам, если самочувствие не улучшается несколько дней. Лишь 5% россиян, столкнувшись с простудой, регулярно консультируются с докторами.

Почти половина опрошенных (47%) рассказали, что обладают хорошим иммунитетом и болеют очень редко. Раз в год простужаются четверть (25%) респондентов, 2–3 раза — 19%, 4 раза и чаще — 9%. В качестве профилактики 29% прививаются от гриппа, причём 16% — каждый год.

Наталья Харина, директор по развитию медицинского страхования СберСтрахования:

«В холодный период возрастает вероятность простудиться или заразиться сезонными вирусными заболеваниями. Избежать осложнений позволит назначенное врачами лечение, которое чаще всего включает приём лекарственных препаратов. На них, по результатам опроса, 28% россиян ежегодно тратят 2–3 тыс. рублей, 9% — 3–4 тыс., а 9% — свыше 4 тыс. Чтобы сэкономить на медикаментах, СберСтрахование предлагает клиентам оформить полис по программе "ФармСтрахование". Такая страховка компенсирует до 90% средств, потраченных на лекарства, назначенные врачом».

Программа «ФармСтрахование» позволяет возместить каждому застрахованному до 50 тыс. рублей в год. Получив назначение от врача, клиент может купить лекарства в любой удобной для него аптеке, отправить через мобильное приложение СберСтрахования фотографии медицинских документов и чеков и получить компенсацию от страховщика. В полис можно включить до 6 человек. Страховка доступна для людей в возрасте от 0 до 69 лет.

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