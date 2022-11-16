Нарколог раскрыл смертельную для человека дозу никотина

Никотин – не просто вещество, которое содержится в сигаретах. Это мощный нейротропный яд, напомнил психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Кутушев. “Мосленте” он назвал смертельную дозу никотина.

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Эксперт в первую очередь отметил, что по токсичности никотин сопоставим с синильной кислотой. По словам нарколога, в случае отравления смерть чаще всего наступает от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров.

Никотин воздействует на нервную систему. И сила этого воздействия зависит от дозы и интервалов ее поступления в организм, а также физического и психологического состояния человека. Смертельная порция никотина определяется из расчета один миллиграмм на килограмм массы тела, предупреждает нарколог.

Содержание этого вещества в одной сигарете близко к миллиграмму.

“То есть в среднем, смертельная доза — около 60 сигарет для взрослых, выкуренных одномоментно”, — объяснил Кутушев.

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