Психолог назвала неожиданные плюсы сна без одежды

Специализирующаяся на лечении проблем со сном психолог Кэтрин Холл раскрыла пользу сна без одежды. По ее словам, это помогает справиться с депрессий. Ее слова приводит издание The Sun.

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Сон голышом способствует улучшению кровообращения, благодаря чему происходит ускоренное восстановление мышц и насыщение кислородом внутренних органов, отметила эксперт. Также, по словам врача, нормализуется температура тела и укрепляется иммунитет.

«Ночной отдых без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин», — добавила эксперт.

Благоприятное действие сон без одежды оказывает и на пары. Когда влюбленные прижимаются друг к другу обнаженными телами, вырабатывается гормон любви окситоцин.

Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.