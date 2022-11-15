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57 минут назад

Психолог Холл назвала неожиданные плюсы сна без одежды

Катерина Саломе

Специализирующаяся на лечении проблем со сном психолог Кэтрин Холл раскрыла пользу сна без одежды. По ее словам, это помогает справиться с депрессий. Ее слова приводит издание The Sun.

Психолог назвала неожиданные плюсы сна без одежды
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сон голышом способствует улучшению кровообращения, благодаря чему происходит ускоренное восстановление мышц и насыщение кислородом внутренних органов, отметила эксперт. Также, по словам врача, нормализуется температура тела и укрепляется иммунитет.

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«Ночной отдых без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин», — добавила эксперт.

Благоприятное действие сон без одежды оказывает и на пары. Когда влюбленные прижимаются друг к другу обнаженными телами, вырабатывается гормон любви окситоцин.

Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.

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