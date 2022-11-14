Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
2 часа назад

Эндокринолог Долгова предупредила о случайно обнаруживаемой болезни

Диана Товсепова

О том, что случайно найденные в щитовидке узлы, могут перерасти в серьезную болезнь, рассказала эндокринолог Марина Долгова в беседе с «Лентой.ру».

Эндокринолог предупредила о случайно обнаруживаемой болезни
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, узлы в щитовидке долгое время могут никак себя не проявлять, поэтому зачастую их обнаруживают, когда пациент обследуется совсем по другим вопросам.

Так, врач объяснила, что узлы обнаруживают примерно у трех-пяти процентов человек, но чаще всего они бывают у женщин. По ее словам, примерно каждый 20-й узел оказывается раковой опухолью.

Гинекологи назвали способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем

В остальных случаях узлы связаны с дефицитом йода, тиреоидитом Хашимото, подострым тиреоидитом.

Кроме того, развитие узлов провоцирует влияние химических веществ, радиация, лучевая терапия, радиационное излучение, а также наследственность и дефицит йода в пище.

Чтобы понять, насколько опасен узел, нужно сделать УЗИ и биопсию.

Ранее мы писали о недугах, на которые указывает густая кровь.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители