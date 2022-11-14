Эндокринолог предупредила о случайно обнаруживаемой болезни

О том, что случайно найденные в щитовидке узлы, могут перерасти в серьезную болезнь, рассказала эндокринолог Марина Долгова в беседе с «Лентой.ру».

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По словам специалиста, узлы в щитовидке долгое время могут никак себя не проявлять, поэтому зачастую их обнаруживают, когда пациент обследуется совсем по другим вопросам.

Так, врач объяснила, что узлы обнаруживают примерно у трех-пяти процентов человек, но чаще всего они бывают у женщин. По ее словам, примерно каждый 20-й узел оказывается раковой опухолью.

В остальных случаях узлы связаны с дефицитом йода, тиреоидитом Хашимото, подострым тиреоидитом.

Кроме того, развитие узлов провоцирует влияние химических веществ, радиация, лучевая терапия, радиационное излучение, а также наследственность и дефицит йода в пище.

Чтобы понять, насколько опасен узел, нужно сделать УЗИ и биопсию.