Гинекологи назвали способ защитить детей от смертельной болезни в будущем

Чтобы обезопасить подростков от развития смертельной болезни в будущем, стоит заранее сделать одну прививку. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Ульвия Абдуллаева и гинеколог медицинского онлайн-сервиса «НаПоправку» Евгения Алиханова.

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По словам специалиста, подростков нужно прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ). Так, есть десятки видов ВПЧ и часть из них становится причиной развития рака.

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Передается вирус при соприкосновении кожи и слизистых оболочек, и уже попав в организм остается там навсегда. У женщин попавший в организм ВПЧ может приводить к развитию рака влагалища, шейки матки, вульвы. Причем среди всех видов онкологии у женщин рак шейки матки является вторым самым распространенным.

У мужчин ВПЧ может приводить к раку полового члена , ротоглотки или заднего прохода.

По словам специалистов, единственный способ обезопасить себя от ВПЧ - вакцинация. Искусственно созданные белки, из которых состоит вакцина, имитируют структуру ВПЧ. Сами они не содержат вирусных ДНК или живых биологических продуктов, поэтому не могут стать причиной инфицирования. Эффективность вакцинации составляет почти 100%.

Врачи объясняют, что лучше всего ставить прививку от ВПЧ подросткам до начала половой жизни, в возрасте 9-13 лет. Вакцинировать можно и мальчиков, и девочек.

Кроме того, доказана эффективность вакцинации от ВПЧ для женщин до 40 лет, не имеющих постоянного партнера. Прививку гражданам РФ можно сделать бесплатно по полису ОМС.

«В РФ зарегистрировано два вида вакцин: двухвалентная "Церварикс" и четырехвалентная "Гардасил". В Европе используют "Гардасил-9". Вакцинацию проводят в три этапа в течение полугода», — рассказала акушер-гинеколог Абдуллаева.

Безопасность прививок от ВПЧ доказана тестированиями на тысячах девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет, а побочные эффекты незначительны.

По словам врачей, доказано, что вакцина никак не связана с фертильностью, аутоиммунными заболеваниями или смертью.