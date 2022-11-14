Нейробиологи раскрыли негативное влияние парацетамола на психику

Нейробиологи из Университета штата Огайо установили, как парацетамол негативно сказывается на психике. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

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"Парацетамол, по–видимому, заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций. Когда они думают о рискованных действиях, они просто не чувствуют страха. Кроме того, предыдущие исследования показали, что употребление парацетамола также снижает эмпатию и притупляет когнитивные функции и эмоции",

– отметили эксперты.

В исследовании поучаствовали 500 добровольцев. Их разделили на две равные группы: первой давали 1000 мг парацетамола, а второй плацебо. Затем специалисты провели ряд экспериментов с целью определить рисковое поведение испытуемых.

В ходе работы ученые выяснили, что добровольцы, принимавшие парацетамол, были более склонны к рискованным действиям, в отличие от тех, кто принимал плацебо.