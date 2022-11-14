Кардиолог раскрыла три привычки, разрушающих сердце

Кардиолог Ольга Савонина в беседе с "Москвой 24" раскрыла неочевидные привычки, которые могут быть чреваты проблемами с сердцем.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Прежде всего медик посоветовала подходить ответственней к чистке зубов, поскольку неправильный уход за зубами или его отсутствие могут оказать негативное влияние на сердце.

"Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца, когда поражаются клапаны и нарушается их работа. Это ведет к сердечной недостаточности и даже к протезированию, замене этого клапана",

– отметила Савонина.

Другая вредная привычка – подавление эмоций. По словам врача, такое поведение чревато гипертонией. Неслучайно ее еще называют "болезнью неотреагированных эмоций":

"У людей, которые не выплескивают эмоции, сужаются сосуды, увеличивается частота сердечных сокращений. Когда человек это делает регулярно, это приводит к развитию устойчивой гипертонии".

Кроме того, чтобы обезопасить сердце, кардиолог настоятельно рекомендовала соблюдать постельный режим во время простуды. В первые дни болезни бактерии размножаются особенно активно, поэтому, если переносить недуг на ногах, иммунная система может не справиться и возникнут осложнения:

"В итоге вирусы попадают в кровоток, там активно размножаются и на выходе мы можем наблюдать вирусный миокардит – воспаление миокарда, сердечной мышцы. Миокардиту подвержены люди абсолютно любого возраста. Это приводит к тяжелым аритмиям, сердечной недостаточности и даже к летальному исходу".