Эндокринолог раскрыл причины возникновения диабета

Эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с RT рассказал о типах диабета, а также о причинах возникновения недуга.

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Диабет делится на два типа – инсулинозависимый и инсулиннезависимый. По словам медика, диабет 1-го типа зачастую диагностируют в раннем возрасте, а диабет 2-го типа в зрелом.

Как отметил Калинчев, в развитии диабета 1-го типа важную роль играет генетическая предрасположенность. Нередко его диагностируют в экстренной ситуации.

Диабет 2-го типа возникает иначе:

"Диабет 2-го типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения... Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни",

– отметил эндокринолог.

Вместе с тем диабет 2-го типа, в отличие от 1-го, полностью обратим на начальных стадиях, если пациент незамедлительно меняет образ жизни и приступает к профильному лечению.