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2 часа назад

Оториноларинголог Маневич рассказал об опасности чистки ушей

Мира Маркина

Оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с "Газетой.Ru" рассказал об опасности регулярной чистки ушей. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от ватных палочек.

ЛОР-врач Маневич рассказал об опасности чистки ушей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канал".

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По словам доктора, человеку не стоит самостоятельно чистить уши, поскольку велик риск поранить нежную кожу слухового прохода или повредить барабанную перепонку. Помимо этого, можно затолкать серу настолько глубоко в ухо, что врачу будет очень трудно ее извлечь.

Маневич посоветовал промокать уши полотенцем после мытья головы и отказаться от ватных палочек.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли, что уши и нос растут всю жизнь.

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