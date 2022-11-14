ЛОР-врач Маневич рассказал об опасности чистки ушей

Оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с "Газетой.Ru" рассказал об опасности регулярной чистки ушей. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от ватных палочек.
"Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канал".
По словам доктора, человеку не стоит самостоятельно чистить уши, поскольку велик риск поранить нежную кожу слухового прохода или повредить барабанную перепонку. Помимо этого, можно затолкать серу настолько глубоко в ухо, что врачу будет очень трудно ее извлечь.
Маневич посоветовал промокать уши полотенцем после мытья головы и отказаться от ватных палочек.
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