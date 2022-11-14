ЛОР-врач Маневич рассказал об опасности чистки ушей

Оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с " Газетой.Ru " рассказал об опасности регулярной чистки ушей. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от ватных палочек.

"Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канал".

По словам доктора, человеку не стоит самостоятельно чистить уши, поскольку велик риск поранить нежную кожу слухового прохода или повредить барабанную перепонку. Помимо этого, можно затолкать серу настолько глубоко в ухо, что врачу будет очень трудно ее извлечь.