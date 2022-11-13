Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Ульяновские врачи спасли зрение подростку с проникающим ранением

runews24.ru

Ульяновские врачи спасли зрение подростку, который поступил в детскую клиническую больницу с проникающим ранением глаза. Об этом сообщает издание «Ульяновск Онлайн».

Врачи спасли зрение подростку с проникающим ранением
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что в детскую клиническую больницу пациент поступил в состоянии, которое медики оценили как тяжелое. У мальчика были повреждены роговица, радужная оболочка и хрусталик глаза. Операция осложнялась тем фактом, что пациент прибыл в больницу лишь спустя сутки после получения травмы.

Врач-офтальмолог ОДКБ имени Горячева Наталья Охотникова рас сказала, что операция длилась почти два часа, а оперативное вмешательство осложнялось поздним обращением пациента в медучреждение.

Несмотря на это врачи смогли сохранить мальчику зрение. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей-специалистов. Ему предстоит пройти курс реабилитации.

Новости,Наталья Охотникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители