Врачи спасли зрение подростку с проникающим ранением

Ульяновские врачи спасли зрение подростку, который поступил в детскую клиническую больницу с проникающим ранением глаза. Об этом сообщает издание «Ульяновск Онлайн».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что в детскую клиническую больницу пациент поступил в состоянии, которое медики оценили как тяжелое. У мальчика были повреждены роговица, радужная оболочка и хрусталик глаза. Операция осложнялась тем фактом, что пациент прибыл в больницу лишь спустя сутки после получения травмы.

Врач-офтальмолог ОДКБ имени Горячева Наталья Охотникова рас сказала, что операция длилась почти два часа, а оперативное вмешательство осложнялось поздним обращением пациента в медучреждение.