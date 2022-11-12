Женщина вырастила второй нос на руке, чтобы пересадить его себе на лицо

Женщина из французской Тулузы потеряла большую часть своего лица после того, как у нее диагностировали рак носовой полости.

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После обширных курсов лучевой и химиотерапии в 2013 году она потеряла части лица, в том числе форму носа.

Врачи несколько раз пытались реконструировать ее нос на лице. Однако эти методы лечения каждый раз оказывались безуспешными.

Женщина посоветовалась с врачами и решила попробовать что-то новое, отрастив новый нос на руке с помощью медицинских технологий.

Они разработали нос и использовали принтер для печати биоматериала для замены хряща, а затем имплантировали его в предплечье пациента. Этот поддельный хрящ имел все свойства и форму стандартной человеческой формы.

Затем врачи взяли кожный трансплантат из ее виска и использовали его для замены носа, растущего на ее предплечье.

Затем врачи оставили придаток расти на целых два месяца на ее руке. Как только он достиг достаточного прогресса, нос удаляли и прикрепляли к лицу пациентки.

Шейно-лицевые хирурги Университетской больницы Тулузы и Института Клавдия Рего провели сложную и сложную операцию по соединению кровеносных сосудов на руке с сосудами на лице.

Операция прошла успешно , и пациентка завершила трансплантацию нового носа.

«После 10 дней госпитализации и трех недель приема антибиотиков пациент чувствует себя очень хорошо», — сообщили медики Evening Standard.