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2 часа назад

Ученые выяснили, почему спать на правой стороне хуже

Диана Товсепова

Опрос, проведенный British Wool среди 1500 человек, показал, что большинство людей просыпаются по крайней мере три раза за ночь, при этом 48 процентов изо всех сил пытаются выключиться из-за беспокойства о деньгах и работе.

Ученые выяснили, почему спать на правой стороне хуже
Фото: PXherePXhere

Исследование также показало, что люди, которые спят на правой стороне кровати, чувствуют себя более вялыми по утрам, чем те, кто спит на левой стороне.

Несмотря на то, что людям, спящим на правом боку, поначалу легче заснуть, они с большей вероятностью проснутся с чувством усталости.

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Они также менее склонны быть позитивными в течение дня: только 38% говорят, что у них хорошее чувство юмора по сравнению с теми, кто спит на левой стороне.

Почти 50 процентов всех участников испытывают чувство жара и беспокойства ночью, но это больше беспокоит тех, кто спит на правом боку (48 и 40 процентов соответственно).

Джулия Робинсон, глава отдела по изучению сна в British Wool, объяснила:

«Это означает, что бессонные ночи и ежечасные пробуждения кажутся обычным явлением для многих из нас, особенно для тех, кто спит на правой стороне.

Небольшие изменения, такие как использование шерстяного постельного белья, могут помочь уменьшить ночное потоотделение, поскольку шерсть помогает регулировать температуру тела».

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