Ученые выяснили, к чему может привести ночное апноэ

Австралийские ученые провели эксперимент на мышах, который продемонстрировал, что нарушения дыхания во время ночного сна могут спровоцировать проблемы в работе головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Во время проведения эксперимента, учеными были смоделированы нарушения дыхания во сне у мышей. Исследование показало, что вследствие апноэ у грызунов развивалась гипоксия, которая привела к активному развитию патологических признаков болезни Альцгеймера.

«Это продемонстрировало, что гипоксия вызывает такую же селективную дегенерацию нейронов, которая характерна для деменции», – сообщается в статье с результатами исследования.