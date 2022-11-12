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3 часа назад

Ученые выяснили, что апноэ может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Мира Маркина

Австралийские ученые провели эксперимент на мышах, который продемонстрировал, что нарушения дыхания во время ночного сна могут спровоцировать проблемы в работе головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые выяснили, к чему может привести ночное апноэ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Во время проведения эксперимента, учеными были смоделированы нарушения дыхания во сне у мышей. Исследование показало, что вследствие апноэ у грызунов развивалась гипоксия, которая привела к активному развитию патологических признаков болезни Альцгеймера.

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«Это продемонстрировало, что гипоксия вызывает такую же селективную дегенерацию нейронов, которая характерна для деменции», – сообщается в статье с результатами исследования.

Также исследователи призвали к своевременному обращению за консультацией доктора в случае, если человек страдает ночным апноэ, отметив, что вовремя начатое лечение поможет снизить риск развития деменции.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто может столкнуться с "ночной гипертонией".

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