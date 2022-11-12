Невролог назвала симптомы развития деменции

Врач-невролог Марина Аникина перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей, ее слова передает издание "Известия". Аникина отметила, что крайне важно внимательно относится к своим близким, ведь своевременное лечение даст возможность отсрочить активное развитие этого серьезного заболевания, хоть оно и считается необратимым.
Доктор призвала не игнорировать появление таких симптомов, как растерянность, неряшливость, бредовые утверждения, появление множества слов-паразитов в речи пожилого человека, равнодушие к своему внешнему виду или, напротив, явная озабоченность им, а также забывчивость и тревожность. Все это может указывать на развитие деменции и в таком случае обязательной является консультация врача-невролога.
«Ну и, конечно, нарушения памяти, не помнят текущее, сиюминутное, но достаточно хорошо могут помнить то, что было 20 лет назад. На развернутых стадиях это может приводить к тому, что человеку кажется, будто то, где он сейчас живет, — это чужое, я хочу вернуться туда, что я помню. И это рождает как раз блуждание, навязчивые уходы из дома», — пояснила Аникина.
Ранее "Рамблер" рассказывал о способе лечения деменции без лекарств.