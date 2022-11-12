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1 час назад

Врач рассказала, о каких болезнях может говорить онемение рук

Мира Маркина

Доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шаповаленко рассказала, на какие болезни может указывать онемение рук, ее слова цитирует издание "Аргументы и Факты".

Врач рассказала, о каких болезнях может говорить онемение рук
Фото: UnsplashUnsplash

Врач отметила, что такой симптом может быть как вполне безобидным, так и указывающим на серьезные и опасные для жизни заболевания – инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет. Также причинами онемения могут быть межпозвоночные грыжи или ревматоидный артрит.

Врач предупредил об опасности внезапного онемения конечностей

В любом случае, если вы столкнулись с онемением верхних конечностей, будет правильным сразу обратиться к врачу.

«Необходимо обратиться к нев­рологу, который при необходимости направит к другим специалистам. Также для выяснения причин могут понадобиться магнитно-резонансная и компьютерная томография, рентгенография, электромиография», – утверждает Шаповаленко.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидных причинах онемения конечностей.

Новости,Татьяна Шаповаленко,
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