Врач рассказала, о каких болезнях может говорить онемение рук

Врач отметила, что такой симптом может быть как вполне безобидным, так и указывающим на серьезные и опасные для жизни заболевания – инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет. Также причинами онемения могут быть межпозвоночные грыжи или ревматоидный артрит.