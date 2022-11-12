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2 часа назад

Врачи выяснили, что определить биологический возраст человека можно по силе хвата

runews24.ru

Ученые определили, что чем меньше сила хвата, тем выше биологический возраст человека. В исследовании отмечается, что различные внешние и внутренние факторы заставляют наши организмы стареть с разной скоростью и с разными рисками ранней смерти.

Врачи определили биологический возраст по силе хвата
Фото: runews24.rurunews24.ru

Врачи выяснили, что сила хвата выдает биологический возраст пациента.

В эксперименте принимали участие 1274 человека среднего и пожилого возраста. Тест на силу хвата показал, что у мужчин и женщин есть связь с низкой силой хвата и ускоренным старением.

Ученые уверены, что тест на силу хвата надо включить в программу обследования пожилых людей. Это, по их мнению, улучшит диагностику состояния и позволит сдержать развитие возрастных заболеваний.

Помимо этого исследование показало насколько важны регулярные физические нагрузки.

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