Врачи определили биологический возраст по силе хвата

Ученые определили, что чем меньше сила хвата, тем выше биологический возраст человека. В исследовании отмечается, что различные внешние и внутренние факторы заставляют наши организмы стареть с разной скоростью и с разными рисками ранней смерти.

Врачи выяснили, что сила хвата выдает биологический возраст пациента.

В эксперименте принимали участие 1274 человека среднего и пожилого возраста. Тест на силу хвата показал, что у мужчин и женщин есть связь с низкой силой хвата и ускоренным старением.

Ученые уверены, что тест на силу хвата надо включить в программу обследования пожилых людей. Это, по их мнению, улучшит диагностику состояния и позволит сдержать развитие возрастных заболеваний.