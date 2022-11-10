Стало известно, когда пот указывает на смертельно опасную болезнь

Кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Картина рассказала, что холодный липкий пот, особенно выступивший без причины, может быть признаком скорого сердечного приступа. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

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По словам медика, возникает подобный пот не один, а вместе с другими симптомами надвигающегося инфаркта. Она также отметила, что изменения в сердце и сосудах долгое время протекают без явных симптомов. Поэтому важно чаще проверять уровень холестерина и контролировать артериальное давление.

Профильный специалист, в свою очередь, подскажет, как часто обследоваться, нужно ли корректировать рацион и образ жизни. Самодиагностика срабатывает далеко не всегда, заключила врач.