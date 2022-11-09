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1 час назад

Врач рассказала, как повысить давление с помощью еды

Секрет Фирмы

Постоянное пониженное давление вызывает сильное головокружение, тахикардию, головную боль и слабость, что может привести к тошноте, метеоризму и даже обморокам. Можно ли с этим справиться без лекарств? Оказывается — да! По словам нутрициолога Ольги Пановой, повысить давление вам помогут кусочек солёного сыра, стакан молока, куриное яйцо и брокколи.

Врач рассказала, как повысить давление с помощью еды
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач рассказала, как повысить давление с помощью еды

Панова напомнила, что в том случае, если артериальное давление не поднимается выше 60 на 90, то это свидетельствует об артериальной гипотензии и гипотонии. Несмотря на то что она не настолько опасна, как гипертония (повышенное кровяное давление), гипотония тоже требует лечения. Кроме анемии, одной из причин появления этого заболевания врачи называют нехватку витаминов группы В. Как отметила Панова, поднять давление можно не только с помощью ибупрофена, кофе или чая.

«Продукт, который обеспечен витаминами группы B, питателен и полезен, — это печень. Естественно, мы не обойдёмся без овощей. Брокколи и спаржа богаты фолиевой кислотой. В сочетании с печенью лучше усвоятся все витамины», — рассказала Панова.

Также нутрициолог посоветовала съесть кусочек солёного сыра или яйцо, подойдёт и стакан молока — в этих продуктах содержится достаточное количество белка и натрия, которые помогут повысить артериальное давление.

Ранее кардиолог Рашид Сонгуров рассказал, как самому определить пониженное давление. Это можно сделать и без специальных приборов, а по симптомам: это и выраженная слабость, и потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. Кроме того, у людей с низким давлением часто бывают холодные конечности, а пальцы рук немеют.

Новости,Ольга Панова,
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