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3 часа назад

Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

Мария Иглина

Ученые из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало выяснили максимальный возраст, до которого может дожить человек. Об этом сообщает LADBible.

Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, исследователи изучили жизнестойкость организма человека и его способность восстанавливаться после повреждений. Благодаря искусственному интеллекту им удалось проанализировать медицинские данные сотен тысяч добровольцев.

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Специалист выяснили, что где-то между 120 и 150 годами способность человеческого организма к восстановлению полностью иссякает. Из этого можно сделать вывод, что человек не может прожить более 150 лет.

Также сообщается, что лекарства, которые могли бы позволить замедлить процесс старения и прожить до 200 лет, на сегодняшний день все еще проходят испытания.

Ранее уролог перечислил последствия стресса для мужского здоровья.

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