Хирург назвал однозначные признаки аппендицита

Диагностировать аппендицит важно вовремя, чтобы лечение было успешным. Многие пациенты часто попадают в больницу в тяжелом состоянии и сталкиваются с осложнениями, так как не знают признаков этого состояния. Их назвал “Мосленте” хирург Шамиль Мацаев.

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Появление острой боли в верхней половине живота (или “эпигастральной области”) или неинтенсивной по всей брюшной полости – один из главных признаков аппендицита, отметил хирург. Во втором случае болевые ощущения могут усиливаться при резких движениях, а также кашле.

Острый аппендицит также зачастую сопровождается тошнотой, рвотой (однократной), метеоризмом, диареей (редко запором). У пациента поднимается температура тела (до 38 градусов). Наблюдаются частые позывы к мочеиспусканию.