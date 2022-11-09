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3 часа назад

Кардиолог Палеев назвал отеки и усталость ног признаками проблем с сердцем

Мира Маркина

Если пациент испытывает усталость при обычной нагрузке на тело – это тревожный знак, предупреждает кардиолог Филипп Палеев. Эксперт рассказал “Газете.ру”, какие заболевания связаны с данным симптомом.

Найдена связь “болезни витрин” с кардиологическими проблемами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

“Болезнь витрин” – это резкое ощущение боли в ногах при ходьбе. Чтобы скрыть дискомфорт, люди нередко приостанавливаются и делают вид, что рассматривают что-либо. Такой симптом может свидетельствовать о проблемах с сердечной мышцей, отмечает Палеев.

“Если раньше вы могли спокойно подняться на пятый этаж, а теперь вы поднимаетесь на третий и останавливаетесь, чтобы передохнуть, это, определенно, повод насторожиться”, — объясняет врач.

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Отеки на ногах также могут быть связаны с кардиологическими заболеваниями. Как их заметить? Например, если привычная обувь “внезапно” становится тесной.

Ранее мы писали о том, какие упражнения реально уменьшают риск сердечных болезней.

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