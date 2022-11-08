Невролог раскрыла, с чем связана привычка кусать щеки

Невролог Елена Мирошник рассказала с чем может быть связаны навязчивые действия, такие как кусание щек, накручивание волос или обгрызание губ.

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Такие действия, по словам врача, могут указывать на то, что нервная система перегружена и истощена. Навязчивые действия говорят о большом напряжении в психике и тревожности, которую человек перенаправляет в какое-то действие.

Кусание щек может привести к воспалительным процессам на слизистой щек, потому как в таком случае образуются язвы, и в них может попасть инфекция.

Такие проблемы, как объясняет невролог, нужно прорабатывать с психотерапевтом или психологом. Специалист поможет снять тревогу или излишнее напряжение.