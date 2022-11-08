Кардиолог дал рекомендации по снижению уровня холестерина

Следить за уровнем холестерина в крови очень важно для здоровья. Врач-кардиолог Егор Новиков дал советы, как его снизить и привести в норму, передает aif.ru.

По словам специалиста, прежде всего следует изменить рацион питания. Пища должна быть здоровой с высоким содержанием насыщенных жиров, подчеркнул он.

Также кардиолог напомнил о важности физической активности и отказе от вредных привычек. Особенно важно исключить курение, так как оно повреждает кровеносные сосуды, ускоряет процесс затвердевания артерий и существенно увеличивает риск развития заболеваний сердца.