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1 час назад

Кардиолог Егор Новиков дал рекомендации по снижению уровня холестерина

Катерина Саломе

Следить за уровнем холестерина в крови очень важно для здоровья. Врач-кардиолог Егор Новиков дал советы, как его снизить и привести в норму, передает aif.ru.

Кардиолог дал рекомендации по снижению уровня холестерина
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, прежде всего следует изменить рацион питания. Пища должна быть здоровой с высоким содержанием насыщенных жиров, подчеркнул он.

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Также кардиолог напомнил о важности физической активности и отказе от вредных привычек. Особенно важно исключить курение, так как оно повреждает кровеносные сосуды, ускоряет процесс затвердевания артерий и существенно увеличивает риск развития заболеваний сердца.

Ранее мы писали о том, что кардиолог раскрыл пять продуктов, способных снизить холестерин.

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