Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Невролог Бородина предупредила об осложнениях после иглоукалывания

runews24.ruиещё 1

Иглоукалывание является процедурой из альтернативной медицины. В процессе человеку вводят одноразовые иглы в акупунктурные точки, - рассказала специалист изданию «Известия».

Невролог предупредила об осложнениях после иглоукалывания
Фото: UnsplashUnsplash

Точки расположены в определенном порядке и образуют собой меридианы, по которым протекает жизненная энергия.

Невролог считает процедуру безопасной для здоровья человека, но напоминает про осложнения, которые могут возникнуть. При иглоукалывании может передастся инфекция, повреждения нервов и сосудов.

"Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит", - отмечает Бородина.

При выборе специалиста для проведения процедуры необходимо обратить внимание на его специализацию – обязательно наличие высшего образования.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители