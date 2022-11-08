Невролог предупредила об осложнениях после иглоукалывания

Иглоукалывание является процедурой из альтернативной медицины. В процессе человеку вводят одноразовые иглы в акупунктурные точки, - рассказала специалист изданию «Известия».

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Точки расположены в определенном порядке и образуют собой меридианы, по которым протекает жизненная энергия.

Невролог считает процедуру безопасной для здоровья человека, но напоминает про осложнения, которые могут возникнуть. При иглоукалывании может передастся инфекция, повреждения нервов и сосудов.

"Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит", - отмечает Бородина.