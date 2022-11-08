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1 час назад

Мясников отчитал делающих МРТ без показаний пациентов

Мослента

Пациентов, делающих МРТ без показаний, отчитал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он опубликовал переписку с коллегой, где объяснил, почему в этой процедуре без направления доктора нет смысла.

Мясников отчитал делающих МРТ без показаний пациентов
Фото: МослентаМослента

В описанном случае на МРТ отправилась пациентка с болями в спине. По итогам исследования ей поставили диагноз. «То, что у человека с болями в спине есть грыжи, спондилез и еще куча ***** [других патологий], понятно и без всякого МРТ. Спина как болела, так и будет болеть. Тут надо худеть, двигаться, специальная регулярная гимнастика, иногда физиотерапия», — жестко заявил доктор.

Мясников подчеркнул, что МРТ не лечит и дает бессмысленную информацию. Он порекомендовал женщине «выкинуть из головы» диагноз и не искать у себя проблемы. «Пусть двигается, худеет (если полная), найдет в интернете правильную гимнастику», — подытожил врач.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки в борьбе с лишним весом. Одной из них он назвал бездумное голодание.

Новости,Александр Мясников,
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