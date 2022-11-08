Мясников отчитал делающих МРТ без показаний пациентов

В описанном случае на МРТ отправилась пациентка с болями в спине. По итогам исследования ей поставили диагноз. «То, что у человека с болями в спине есть грыжи, спондилез и еще куча ***** [других патологий], понятно и без всякого МРТ. Спина как болела, так и будет болеть. Тут надо худеть, двигаться, специальная регулярная гимнастика, иногда физиотерапия», — жестко заявил доктор.