В ВОЗ считают, что не менее 15 тыс. европейцев умерли из-за жары в 2022 году

Не менее 15 тыс. жителей Европы погибли из-за жары в 2022 году. Эти данные приводятся в опубликованном в понедельник заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в связи с открывшейся в Шарм-эш-Шейхе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

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"На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 тыс. человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4 тыс. смертей в Испании, более 1 тыс. в Португалии, более 3,2 тыс. - в Великобритании, 4,5 тыс. - в Германии сообщили органы здравоохранения за три месяца лета", - пояснил Клюге.

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Тепловой стресс, когда тело не может себя охладить, является основной причиной смерти от погодных условий в Европейском регионе. Экстремальные температуры могут также усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, а также состояния, связанные с диабетом, продолжил он.

Ожидается, что все больше стран будут сообщать о избыточной смертности из-за жары. Например, во Франции Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) сообщил, что в период с 1 июня по 22 августа 2022 года умерло более чем на 11 тыс. человек больше, чем за тот же период 2019 года - последнего года перед пандемией COVID-19. INSEE предположил, что эти цифры "вероятно объясняются волной тепла, которая произошла в середине июля, после первоначального эпизода сильной жары уже в середине июня".

Как подчеркивает Клюге, температуры в Европе значительно повысились за период 1961-2021 годов со средней скоростью около 0,5 ° C за десятилетие. "Согласно отчету, выпущенному на этой неделе Всемирной метеорологической организацией, это регион с самым быстрым потеплением. Экстремальные температуры стали причиной гибели более 148 тыс. человек в Европейском регионе за предыдущие 50 лет. Всего за один год с тех пор мы потеряли как минимум еще 15 тыс. жизней", - сообщил он.