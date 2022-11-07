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2 часа назад

В российской республике зафиксированы несколько случаев заболевания острым вялым параличом

Диана Товсепова

В Ингушетии зафиксировали несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Об этом заявили "Интерфаксу" в Минздраве республики.

На Кавказе зафиксированы несколько случаев заболевания острым вялым параличом
Фото: PxherePxhere

По словам представителя ведомства, в республике сейчас непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Пациенты, у которых зафиксировали заражение, изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях местных больниц.

При этом в больницах республики есть вакцина для профилактики полиомиелита. Такое заявление сделали в республиканском Минздраве.

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