Пульмонолог рассказал, кому нельзя в баню и чего там не стоит делать

Что касается поливания камней различными отварами, я бы не рекомендовал этого делать. Во-первых не все они безопасны для организма. Так, некоторым нравится лить на камни хмельные напитки ради приятного аромата. Но если брать то же пиво, то в нем содержатся твердые смолы, которые являются канцерогенами. А в квасе иногда присутствует сера: дышать ею явно не полезно, — подчеркнул Абакумов.