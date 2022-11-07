Диетолог назвала продукт, который снижает риск инфаркта

Врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с "Москвой 24" назвала продукт, который, по ее словам, способен существенно снизить риск возникновения инфаркта.

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Королева заявила, что таким продуктом является квашеная капуста. По словам диетолога, в ней достаточное количество витамина С, который укрепляет сосуды, что крайне важно в профилактике сердечных заболеваний.

Диетолог также объяснила, как лучше приготовить капусту без приготовления соли, чтобы польза была максимальной.

«Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение. Будет концентрироваться витамин С, он очень полезен для поддержания антиоксидантной защиты организма», – объяснила Королева.

Также врач отметила, что в рацион для укрепления здоровья важно включить рыбу, бобовые, орехи, клюкву и облепиху. В качестве напитков выбирать простую воду и зеленый чай.