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44 минуты назад

Врачи извлекли из новорожденной девочки восемь эмбрионов

Мир24

В Индии врачи извлекли несколько эмбрионов из брюшной полости новорожденной девочки. Это редкий случай, когда в теле младенца оказываются один или несколько зародышей – их называют паразитическими близнецами, пишет таблоид The Sun.

Врачи извлекли из новорожденной девочки восемь эмбрионов
Фото: Мир24Мир24

Редкую операцию провели медики из Детской больницы при исследовательском центре Рани в городе Ранчи. Пациенткой стала девочка, появившаяся на свет в частной больнице 10 октября 2022 года в районе Рамгарх, штат Джаркханд.

После рождения родители заметили, что у нее вздут живот, и отправились к врачу с подозрением на опухоль. Медики сделали КТ и обнаружены у малышки восемь недоразвитых эмбрионов в брюшной полости.

Врачи наблюдали за девочкой в течение 21 дня, а затем провели операцию. Процедура длилась около полутора часов. В настоящий момент за состоянием девочки ведется наблюдение, она проходит восстановительный период.

Случаи с паразитическими близнецами встречаются реже, чем один на миллион. При помощи УЗИ их можно выявить во время беременности. По словам врачей, ранее из тела младенца никогда ранее не извлекалось так много эмбрионов. В Индии были зафиксированы десять таких явлений, в тех случаях количество эмбрионов не превышало трех.

Паразитический близнец – это идентичный близнец, который перестал развиваться во время беременности, но физически привязан к полностью развивающемуся близнецу. Такие эмбрионы не могут развиться, обычно они делят органы с доминантным близнецом и не способны выжить самостоятельно. Если не извлекать их из тела родившегося ребенка, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за траты ресурсов на поддержание близнеца-паразита.

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