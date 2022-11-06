Найден способ избавиться от аллергии на кошек

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний заявили, что лечение астмы может помочь в борьбе с аллергией на кошек. Научная работа опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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Их способ избавления от аллергии заключается в вакцинации и лечении астмы. Суть в сокращении интервала времени введения прививок.

В эксперименте приняли участие 121 человек с аллергией на кошек, которым ввели вакцину с антителом тезепелумаб. Первой группе ввели прививку по стандартной схеме, а для второй группы пациентов интервал между прививками был уменьшен.

Участники эксперимента были под наблюдением в течение года и спустя год у добровольцев из второй группы начали спадать признаки аллергии, а участники первой группы страдали от аллергии на шерсть животных сразу после прекращения лечения.

Эксперты пришли к выводу, что терапия изменяет активность генов, запускающих воспаление, в некоторых иммунных клетках.