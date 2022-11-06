Осенью многие россияне традиционно сталкиваются с усиленным выпадением волос. Причины этого явления объяснил врач дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. Его слова приводит Sputnik.

Абрамов считает, что выпадение волос это следствие в первую очередь повышения уровня заболеваемости различными вирусными инфекциями. Такими, как COVID-19.

"Почему-то коронавирус очень любит выводить волосы с нашей головы, в гораздо большей степени, чем грипп", - посетовал врач.

Второй причиной Абрамов считает авитаминоз.

Также Георгий Абрамов считает, что те, кто летом отдыхал на солнце в южных странах, мог сильно пересушить волосы.

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