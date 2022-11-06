Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
58 минут назад

Трихолог Георгий Абрамов перечислил причины сезонного выпадения волос

Стелла Шмель

Осенью многие россияне традиционно сталкиваются с усиленным выпадением волос. Причины этого явления объяснил врач дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. Его слова приводит Sputnik.

Абрамов считает, что выпадение волос это следствие в первую очередь повышения уровня заболеваемости различными вирусными инфекциями. Такими, как COVID-19.

"Почему-то коронавирус очень любит выводить волосы с нашей головы, в гораздо большей степени, чем грипп", - посетовал врач.

3 лайфхака по уходу за волосами, которые пригодятся осенью

Второй причиной Абрамов считает авитаминоз.

Также Георгий Абрамов считает, что те, кто летом отдыхал на солнце в южных странах, мог сильно пересушить волосы.

Ранее мы писали про способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте.

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители