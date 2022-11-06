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1 час назад

Врач Продеус напомнил о важности вакцинации: "В этом году грипп может быть злее"

Стелла Шмель

На фоне пандемии коронавируса многие стали забывать о важности прививок от гриппа. Таким мнением поделился врач-педиатр Андрей Продеус.

Продеус: "В этом году грипп может быть злее"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он сравнил важность вакцинации от COVID-19 и от гриппа и отметил, что привиться и от того, и от другого недуга можно как в один день, так и с интервалом в четыре недели. Его слова приводит НСН.

Как прививка от гриппа влияет на вероятность инсульта

"Мне кажется, что за коронавирусной историей забываем о важности гриппа. В этом году грипп может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса – врачи об этом знают. Просто если сделали одну прививку, к примеру, от гриппа, то нужно подождать четыре недели, чтобы привиться от коронавируса", - отметил он.

Ранее мы писали, что иммунолог Болибок предрек тяжелую эпидемию гриппа в 2022-2023 годах.

Новости,Андрей Продеус,
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