Невролог связала дергающийся глаз с развитием опасных заболеваний

Опасные неврологические заболевания могут стать причиной непроизвольного подергивания глаза. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Светлана Кузнецова.

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Зачастую развитие такого недуга вызвано перенесенными инфекциями. Например, с подергиванием глаза сталкиваются люди, которые переболели гриппом или перенесли конъюнктивит. Медик также отмечает, что подобный тик может возникнуть на фоне дефицита магния и витаминов группы B, передает издание «Газета.Ru».