Невролог связала дергающийся глаз с развитием опасных заболеваний

Опасные неврологические заболевания могут стать причиной непроизвольного подергивания глаза. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Светлана Кузнецова.
Зачастую развитие такого недуга вызвано перенесенными инфекциями. Например, с подергиванием глаза сталкиваются люди, которые переболели гриппом или перенесли конъюнктивит. Медик также отмечает, что подобный тик может возникнуть на фоне дефицита магния и витаминов группы B, передает издание «Газета.Ru».
Однако иногда подергивания глаза могут сигнализировать о более опасных заболеваниях. Специалист подчеркнула, что данный симптом встречается у пациентов с болезнью Паркинсона. Если при тике происходит смыкание век, Кузнецова рекомендует обращаться к врачу.