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54 минуты назад

Невролог Кузнецова связала дергающийся глаз с развитием опасных заболеваний

Слово и Дело

Опасные неврологические заболевания могут стать причиной непроизвольного подергивания глаза. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Светлана Кузнецова.

Невролог связала дергающийся глаз с развитием опасных заболеваний
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зачастую развитие такого недуга вызвано перенесенными инфекциями. Например, с подергиванием глаза сталкиваются люди, которые переболели гриппом или перенесли конъюнктивит. Медик также отмечает, что подобный тик может возникнуть на фоне дефицита магния и витаминов группы B, передает издание «Газета.Ru».

Однако иногда подергивания глаза могут сигнализировать о более опасных заболеваниях. Специалист подчеркнула, что данный симптом встречается у пациентов с болезнью Паркинсона. Если при тике происходит смыкание век, Кузнецова рекомендует обращаться к врачу.

Новости,Светлана Кузнецова,
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