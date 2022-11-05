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4 часа назад

Директор центра реабилитации Терновой и ортопед Литвиненко рассказали, как избежать обострения артрита осенью

Мира Маркина

Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказали об обострении артрита и остеохондроза в осенне-зимний период. Об этом сообщает RT.

Врачи назвали способы предотвратить развитие артроза и артрита

Как отметил Терновой, осенью боль в суставах может спровоцировать сырая и холодная погода. Эксперт посоветовал грамотно подходить к выбору одежды, а также использовать мазь:

"Носите тёплую непромокаемую одежду. Также можно воспользоваться разогревающими мазями, например, на основе ментола. Это усилит приток крови к суставам".

По словам медика, ревматические болезни могут возникнуть в любом возрасте:

"Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше".

Ортопед Литвиненко, в свою очередь, посоветовал тепло одеваться и заниматься лечебной физкультурой:

"Осень (как и весна) — это период, когда практически все заболевания опорно-двигательного аппарата на определённой стадии могут обостряться".

В числе самых распространенных недугов: артроз, артрит, остеохондроз, а также воспаления мышц и сухожилий.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ортопед Иван Еремин назвал приводящие к артриту и артрозу факторы.

Новости,Видео,Иван Еремин,Андрей Литвиненко,
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