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2 часа назад

Более 1,5 млн кур уничтожат в Японии из-за птичьего гриппа

Говорит Москва

Решение властей затронет префектуры Окаяма и Ибараки. Кроме того, в обоих регионах введён запрет на транспортировку кур и яиц дальше трех километров от ферм, сообщает информагентство Kyodo.

Более 1,5 млн кур уничтожат в Японии из-за птичьего гриппа
Фото: PxherePxhere

По его данным, с начала вспышки заболевания на прошлой неделе было принято решение уничтожить в общей сложности почти два миллиона кур, что превышает суммарный показатель прошлого года.

В начале октября в Европе зафиксировали крупнейшую в истории вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Так, на местных фермах было выявлено около 2,5 тысячи случаев заражения, а среди диких птиц — 3,5 тысячи.

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