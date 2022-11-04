Более 1,5 млн кур уничтожат в Японии из-за птичьего гриппа

Решение властей затронет префектуры Окаяма и Ибараки. Кроме того, в обоих регионах введён запрет на транспортировку кур и яиц дальше трех километров от ферм, сообщает информагентство Kyodo.
По его данным, с начала вспышки заболевания на прошлой неделе было принято решение уничтожить в общей сложности почти два миллиона кур, что превышает суммарный показатель прошлого года.
В начале октября в Европе зафиксировали крупнейшую в истории вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Так, на местных фермах было выявлено около 2,5 тысячи случаев заражения, а среди диких птиц — 3,5 тысячи.