Ученые: у любительниц кофе рождаются дети маленького роста

Воздействие кофеина в утробе матери, даже в небольших количествах, может привести к уменьшению роста ребенка в детстве.

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Такие выводы сделали ученые Национального института здравоохранения.

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Исследование показало, что дети женщин, пьющих кофе во время беременности, были немного ниже, чем их сверстники, рожденные женщинами, которые не употребляли кофеин во время беременности. Разница в росте увеличилась в возрасте от 4 до 8 лет.

«Наши результаты показывают, что даже низкое потребление кофеина во время беременности может иметь долгосрочные последствия для роста ребенка

Важно отметить, что наблюдаемая нами разница в росте невелика — менее дюйма (2,5 см) — и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, влияют ли эти различия на здоровье детей. Беременные женщины должны обсудить потребление кофеина со своими лечащими врачами», — объяснил автор исследования.

Ученые рекомендуют беременным ограничивать потребление кофеина до менее 200 миллиграммов в день, что эквивалентно примерно двум чашкам кофе. В прошлом году исследователи NICHD сообщили , что умеренное потребление кофеина во время беременности может привести к меньшему размеру плода при рождении. Они провели текущее исследование, чтобы оценить, оказывает ли оно длительное влияние на рост ребенка.

Исследователи проанализировали концентрации кофеина и продукта его распада параксантина в образцах крови, взятых у более чем 2400 беременных женщин в двух предыдущих исследованиях. Они искали корреляции между потреблением кофеина матерью и ростом ребенка, весом, индексом массы тела (ИМТ) и риском ожирения. Их анализ учитывал несколько других факторов, которые могли повлиять на рост ребенка, включая рост матери, вес до беременности и курение.

Хотя исследователи не наблюдали четких закономерностей различий в весе, ИМТ или риске ожирения в зависимости от потребления кофеина матерями, они выявили связь между более высоким потреблением кофеина матерями и более низким ростом в обеих исследуемых популяциях.

Среди 788 детей, участвовавших в исследовании, дети, рожденные женщинами, потреблявшими наибольшее количество кофеина, были в среднем на 1,5 сантиметра ниже, чем те, чьи матери потребляли меньше всего кофеина.

Полученные данные свидетельствуют о том, что потребление небольшого количества кофеина в день во время беременности связано с более низким ростом ребенка, который сохраняется, по крайней мере, до 8 лет.