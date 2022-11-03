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4 часа назад

Врач Чикина предостерегла от использования хлоргексидина не по назначению

Диана Товсепова

Заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники "Хадасса", врач-эпидемолог Оксана Чикина объяснила «Газете.Ru», в каких случаях стоит использовать хлоргексидин и что произойдет, если применять препарат не по назначению.

Врач предостерегла от использования хлоргексидина не по назначению
Фото: Adobe StockAdobe Stock

По словам врача, многие используют хлоргексидин не по назначению, обрабатывая им любую рану. На самом же деле, хлоргексидин назначает врач, если наблюдает конкретную проблему. Этот препарат обладает уникальной способностью связываться с белками в тканях человека.

Он сохраняет активность не менее 48 часов, что помогает инактивировать бактерии и вирусы в месте воспаления.

Так препарат защищает организма от колонизации микробами, образующими биопленки и вызывающими в тканях человека воспалительные процессы.

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Если же использовать хлоргексидин все время не по назначению, это может только навредить.

«При длительном применении водного или спиртового раствора хлоргексидина биглюконата может начаться зуд кожи, дерматиты, а при воздействии на слизистые ротовой полости стойкое окрашивание зубов и нарушение вкуса», – объяснила врач.

Ранее мы писали о том, что лекарство, спасающее спустя сутки после инсульта.

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