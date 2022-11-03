Ученые обеспокоены: на смену пандемии пришла тридемия

В США сообщили о том, что детский респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) вызвал инфекционную вспышку. Отмечается, что больницы в Штатах переполнены, а смертность у вируса высокая. Ученые считают, что на фоне ослабления коронавируса патогены РСВ и гриппа соединились в опасный вирус.

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Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили предупреждение из-за возможного заражения водопроводов в детских стоматологических клиниках, которые были контаминированы нетуберкулезными микобактериями, которыми многие дети, возможно, уже были инфицированы.

По данным центров, с марта этого года были зарегистрированы случаи заражения среди несовершеннолетних, в результате чего было открыто дело, а расследования показали, что в источниках воды конкретной детской стоматологической клиники было большое количество воды.

CDC пояснил, что стоматологические водопроводы имеют специфику, которая делает их более подверженными этому типу бактерий, потому что в «биопленках», которые возникают в узких и длинных трубах этих установок, также есть «период застоя».

Официальные лица США предупреждают общественность о возможности того, что к концу года эти три заболевания станут проблемой общественного здравоохранения.

Отмечается также увеличение числа случаев заражения COVID-19 и гриппом. По этой причине они выпустили предупреждение о возможной «тридемии», трех вирусах заболеваний, которые имеют сходство с точки зрения симптомов, а также смертельные риски, которые сложны и не лечатся вовремя.

Эти типы заболеваний обычно проявляются с большей интенсивностью между осенью и зимой, как поясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Наиболее уязвимыми группами населения для РСВ являются младенцы и дети в возрасте до двух лет, а также пожилые люди или люди с сопутствующими заболеваниями при COVID-19.