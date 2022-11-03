Врач рассказала, когда боль в горле может быть опасной

Больное покрасневшее горло — неприятный спутник позднеосенних дней. Чаще всего, наряду с насморком, слабостью, кашлем и температурой, заболевшее горло — это признак простуды и ОРВИ. Однако если боль в горле не проходит длительное время, то это может быть звоночком, предупреждающим о гораздо более серьёзных заболеваниях. Каких именно, россиянам рассказал внештатный специалист Минздрава профессор Оксана Драпкина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Драпкина рассказала, что постоянно больное горло может свидетельствовать как о хроническом насморке, так и о банальной бактериальной ангине.

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«Около трети случаев боли в горле у детей и 25% у взрослых вызвано бактериальной инфекцией, в основном стрептококковой», — рассказала врач.

Драпкина напомнила, что эта инфекция опасна своими осложнениями, которые могут влиять на сердце, суставы и головной мозг.

Также больное горло может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — заболевания, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод.

«Чаще всего такое случается у беременных женщин, курильщиков и людей с ожирением. Могут помочь поднятие изголовья кровати и приём антацидов. Отказаться от сигарет и похудеть тоже не помешает», — отметила Драпкина.

Кроме того, неприятные ощущения в горле могут быть вызваны аллергией на пыльцу, пылевых клещей, домашних животных или плесень — или же быть реакцией на сухость воздуха. Болит горло и из-за перенапряжения голоса. Но есть и более экзотические причины: например, хламидийная или гонорейная инфекция, или даже ВИЧ.

Также Драпкина дала советы по лечению больного горла:

полоскать тёплой соленой водой как можно чаще;

пить много тёплой, но не горячей жидкости;

меньше говорить — даже шёпотом не стоит;

спать не менее 8 часов в сутки;

сосать леденцы — причём необязательно специальные от боли.

А вот если боль держится более двух недель, отдаёт в уши и виски отекли лицо и шея — то надо обязательно показаться врачу.