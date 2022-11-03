Невролог раскрыла способ предупредить развитие деменции

Врач-невролог Мария Медведева заявила, что необходимо вести правильный образ жизни, чтобы предупредить развитие деменции. Об этом сообщает ФАН.
По словам эксперта, необходимо исключить вредные привычки, особенно алкоголь, поскольку он сильно влияет на центральную нервную систему. Также нужно следить за питанием, получать достаточное количество витаминов и полезных веществ. Кроме этого, важно избегать стресса.
И, поскольку сейчас многие заболевания "молодеют", рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры, добавила специалист.