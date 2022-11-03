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2 часа назад

Невролог Медведева раскрыла способ предупредить развитие деменции

Мария Иглина

Врач-невролог Мария Медведева заявила, что необходимо вести правильный образ жизни, чтобы предупредить развитие деменции. Об этом сообщает ФАН.

Невролог раскрыла способ предупредить развитие деменции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, необходимо исключить вредные привычки, особенно алкоголь, поскольку он сильно влияет на центральную нервную систему. Также нужно следить за питанием, получать достаточное количество витаминов и полезных веществ. Кроме этого, важно избегать стресса.

Признаки того, что у вас уже начинается деменция

И, поскольку сейчас многие заболевания "молодеют", рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры, добавила специалист.

Ранее был назван необычный способ проверить состояние здоровья.

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