Невролог раскрыла способ предупредить развитие деменции

Врач-невролог Мария Медведева заявила, что необходимо вести правильный образ жизни, чтобы предупредить развитие деменции. Об этом сообщает ФАН .

По словам эксперта, необходимо исключить вредные привычки, особенно алкоголь, поскольку он сильно влияет на центральную нервную систему. Также нужно следить за питанием, получать достаточное количество витаминов и полезных веществ. Кроме этого, важно избегать стресса.