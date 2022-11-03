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3 часа назад

Геронтолог Лоу назвала неочевидный способ проверить состояние здоровья

Мария Иглина

Геронтолог Анна Лоу рассказала, как можно необычным способом проверить состояние своего здоровья. По словам медика, достаточно попробовать постоять на одной ноге и засечь время. Подробностями эксперт поделилась в интервью The Guardian, также процесс описан в исследовании.

Назван необычный способ проверить состояние здоровья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, только здоровые люди могут простоять 10 секунд и дольше, прижав при этом руки к телу и смотря строго вперед. Как отмечает Лоу, лохое равновесие может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем, а также с повышенным риском падений в старости.

Врач назвала болезни, которые сопровождаются судорогами

Как установили бразильские ученые, если человек неспособен с третьей попытки устоять на одной ноге в течение 10 секунд, то шанс умереть раньше времени от любой причины увеличивается для него на 84 процента.

Как объяснила Лоу, способность удерживать равновесие — это сложное взаимодействие различных систем в теле — от мышц, нервов, зрения и внутреннего уха до сенсорной системы, а также рецепторов движения в суставах.

Ранее кардиолог рассказал, из-за чего можно умереть во сне.

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