Назван необычный способ проверить состояние здоровья

Геронтолог Анна Лоу рассказала, как можно необычным способом проверить состояние своего здоровья. По словам медика, достаточно попробовать постоять на одной ноге и засечь время. Подробностями эксперт поделилась в интервью The Guardian, также процесс описан в исследовании.

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Так, по словам медика, только здоровые люди могут простоять 10 секунд и дольше, прижав при этом руки к телу и смотря строго вперед. Как отмечает Лоу, лохое равновесие может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем, а также с повышенным риском падений в старости.

Как установили бразильские ученые, если человек неспособен с третьей попытки устоять на одной ноге в течение 10 секунд, то шанс умереть раньше времени от любой причины увеличивается для него на 84 процента.