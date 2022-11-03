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3 часа назад

Врачи рассказали россиянам об опасности хурмы для некоторых людей

Vse42.ruиещё 1

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова и эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев объяснили, кому не стоит есть хурму.

Врачи заявили об опасности хурмы для некоторых людей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что употребление хурмы в больших количествах может обострить ряд серьезных заболеваний. Специалист объяснила, что хурма является продуктом с большим содержанием грубых волокон, которые могут спровоцировать обострение или появление дивертикулеза.

Также хурму не рекомендуется употреблять людям, страдающим от запоров или обострения геморроя. Врач рассказала, что хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам.

Также рекомендуется снизить количество потребления этого продукта при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.

– В случае перекрестной аллергии, когда хурма – не основной аллерген, но является похожим на него продуктом, также стоит внимательнее относиться к количеству его потребления, – продолжила эксперт.

Эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев также заявил, что хурма может спровоцировать появление пищевого камня. Он образуется за счет дубильных свойств продукта и является серьезной патологией, которая может привести к летальному исходу, пишет "Вечерняя Москва".

Новости,Нурия Дианова,
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