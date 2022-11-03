Врачи заявили об опасности хурмы для некоторых людей

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова и эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев объяснили, кому не стоит есть хурму.

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Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что употребление хурмы в больших количествах может обострить ряд серьезных заболеваний. Специалист объяснила, что хурма является продуктом с большим содержанием грубых волокон, которые могут спровоцировать обострение или появление дивертикулеза.

Также хурму не рекомендуется употреблять людям, страдающим от запоров или обострения геморроя. Врач рассказала, что хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам.

Также рекомендуется снизить количество потребления этого продукта при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.

– В случае перекрестной аллергии, когда хурма – не основной аллерген, но является похожим на него продуктом, также стоит внимательнее относиться к количеству его потребления, – продолжила эксперт.